Компания Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов

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Компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% российской структуры "Полиметалл". Об этом сообщается на сайте холдинга.

Благодаря операции компания снизила чистый внешний долг на 2,20 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере 1,04 миллиарда долларов после вычета налогов, а также получила 300 миллионов долларов после уплаты налогов.

"После закрытия сделки чистая денежная позиция Группы составляет приблизительно 130 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

О планах компании продать российские активы без возможности обратного выкупа стало известно в феврале. Глава компании Виталий Несис заявил, что обратный исход фактически противоречил бы санкциям.

Позже акционеры Polymetal утвердили сделку по продаже. Положительное мнение в вопросе высказали 96,74% участников голосования.