11 марта, 10:25Экономика
Компания Polymetal закрыла сделку по продаже российских активов
Фото: 123RF/edhar
Компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% российской структуры "Полиметалл". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Благодаря операции компания снизила чистый внешний долг на 2,20 миллиарда долларов, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере 1,04 миллиарда долларов после вычета налогов, а также получила 300 миллионов долларов после уплаты налогов.
"После закрытия сделки чистая денежная позиция Группы составляет приблизительно 130 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
О планах компании продать российские активы без возможности обратного выкупа стало известно в феврале. Глава компании Виталий Несис заявил, что обратный исход фактически противоречил бы санкциям.
Позже акционеры Polymetal утвердили сделку по продаже. Положительное мнение в вопросе высказали 96,74% участников голосования.
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