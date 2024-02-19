19 февраля, 14:01Экономика
Polymetal продаст активы РФ без возможности обратного выкупа
Фото: 123RF/chagpg
Золотодобытчик Polymetal планирует продать российские активы без возможности обратного выкупа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы компании Виталия Несиса.
"Нет, я думаю, что такой вариант фактически противоречил бы санкциям по духу, если не по буквам, поэтому мы никогда не рассматривали такую возможность", – заявил он.
По словам Несиса, продажа активов РФ поможет нарастить ликвидность Polymetal.
19 февраля стало известно о том, что горнорудная компания подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса исходя из оценки 3,69 миллиарда долларов. Приобрести активы намерено АО "Мангазея плюс" (структура компании "Мангазея майнинг").
7 марта состоится собрание акционеров Polymetal по одобрению сделки.
Вероятность продажи активов РФ подняли на повестку еще в 2022 году. В Polymetal заявляли, что успешная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится на своей работе в Казахстане.
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