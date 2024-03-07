Акционеры Polymetal утвердили сделку по продаже российского бизнеса

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Акционеры Polymetal International утвердили продажу активов РФ компании АО "Мангазея Плюс". Документ одобрили 96,74% участников голосования, сообщается на сайте организации.

"Так как решение было принято, продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 года, считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время", – следует из сообщения.

Согласно подсчетам, российские активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. С учетом долга эта сумма составляет 2,21 миллиарда долларов, она останется на балансе российской компании, уменьшив задолженность Polymetal.

В общей сложности компания получит 1,48 миллиарда долларов денежными средствами, при этом из этой суммы 1,43 миллиарда являются дивидендами, которые российский "Полиметалл" выплатит до закрытия сделки. Оставшиеся 50 миллионов долларов покупатель предоставит уже в конце. Закрытие сделки планировалось до конца марта 2024 года.

В феврале золотодобытчик Polymetal сообщил о планах продать российские активы без возможности обратного выкупа. Глава компании Виталий Несис заявил, что обратный исход фактически противоречил бы санкциям. Вместе с тем он указал, что продажа активов России поможет увеличить ликвидность Polymetal.