Повара РФ выразили готовность создать национальное меню взамен McDonald's

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Национальной ассоциации кулинаров РФ выразили готовность разработать меню на основе русских рецептов для использования в ресторанах взамен McDonald's. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента ассоциации Анну Жукову.

По ее словам, на создание меню с технологическими картами уйдет три месяца. Жукова отметила, что в последние годы повара уделяли большое внимание изучению и популяризации традиционной кухни, поэтому рецепты нужно будет лишь доработать.

Она рассказала, что к созданию меню планируют привлечь Федерацию рестораторов и отельеров России, а также проект "Гастрономическая карта России".

"Гостям русской сети ресторанов быстрого питания вместо западного вредного и надоевшего многим фастфуда мы бы могли предложить любимую традиционную выпечку и блины, оригинальные русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд, приготовленных из региональных продуктов в современной интерпретации, интересной и удобной для потребителей", – подчеркнула Жукова.

Эксперт добавила, что бургеры можно заменить "варежкой" – разрезанной вдоль булкой внутри которой разные начинки. Coca-Сola Жукова предложила заменить натуральными лимонадами на травах.

Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет 850 ресторанов, располагающихся в России. В стране в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.

До этого американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, объявила о приостановке своих инвестиций в развитие ресторанов в России. Всю прибыль, полученную от операций в России, компания направит на гуманитарные цели.

