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Оперативный штаб по экономическим вопросам возглавил Владимир Ефимов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Экономика Москвы в течение последних лет демонстрирует уверенный рост за счет своей диверсифицированной структуры. Тем не менее негативные внешние факторы, а также резкое падение цен на нефть требуют превентивных мер по поддержанию стабильности экономической ситуации в столичном регионе", – заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что в соответствии с распоряжением мэра Москвы штаб ежедневно будет следить за ситуацией на ключевых предприятиях города, а также оценивать необходимость введения дополнительных мер поддержки.

Заммэра уточнил, что своевременная поддержка бизнесу позволит экономике легче пройти этот непростой период. По его словам, особое внимание будет уделено восстановлению нарушенных связей и взаимодействию с банками.

"Экономика Москвы достаточно мощная, чтобы перегруппироваться и сформатировать процессы несколько иначе, с учетом изменившейся ситуации. Мы не оставим наши предприятия наедине со своими проблемами и будем искать индивидуальные решения в каждом конкретном случае", – подчеркнул Ефимов.

В состав штаба также вошли министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков и другие.

10 марта Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам. Согласно его распоряжению, предписывается проводить мониторинг на городских предприятиях, по необходимости восстанавливать нарушенные цепочки поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, планируется оценить потенциальные проблемы из-за снижения туристической активности в столице.

Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.

На фоне снижения цены на нефть подешевела и российская валюта. Утром 10 марта курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с курсом евро.

