В WebMoney пообещали найти решение для продолжения работы с россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

WebMoney намерена искать решение сложившейся из-за отзыва лицензии у расчетного банка ситуации, чтобы продолжить работать с российскими резидентами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платежного сервиса.

"Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС (электронных денежных средств. – Прим. ред.), внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что на данный момент в системе WebMoney зарегистрировано больше 45 миллионов пользователей, при этом 40% из них приходятся на резидентов РФ.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея между тем уверен, что WebMoney теперь будет невыгодно оставаться на российском рынке. Он объяснил это переходом лидерства к другим игрокам рынка и постепенной потерей своих позиций электронными кошельками.

"В сегменте онлайн-кошельков лидерство постепенно переходит кошелькам от крупнейших банков и компаний, а альтернативные сервисы и отсутствие комиссий за цифровые банковские услуги делают сервисы онлайн-кошельков менее актуальными", – сказал Кривошея.

Он полагает, что постепенно услуги сервисов онлайн-кошельков станут все менее востребованными, что в конечном итоге приведет к снижению их конкурентоспособности.

11 февраля Банк России отозвал лицензию у астраханского "Консервативного коммерческого банка", обслуживавшего расчеты WebMoney. По данным регулятора, данная финансовая организация могла быть вовлечена в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка. Кроме того, лицензия была отозвана у НКО "Единая расчетная палата", которая оказывала WebMoney услуги по идентификации клиентов.

Позже WebMoney сообщила о прекращении всех операции по российским кошелькам. При этом в платежном сервисе пообещали пользователям вернуть все замороженные электронные денежные средства.

