В "Руспродсоюзе" заявили об отсутствии предпосылок для снижения цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России на сегодняшний день отсутствуют предпосылки к снижению цен на продукты, заявил зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Несмотря на то что производители на протяжении двух лет стараются сдерживать рост себестоимости, предпосылок к снижению цен сегодня, к сожалению, нет", – сказал Леонов.
Он выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса последние два года можно назвать форс-мажорными для производства продуктов питания. На выпуск продукции до сих пор влияет нарушение поставок, контрактов, удорожание импортных составляющих, рост стоимости сырья и другие факторы.
Леонов подчеркнул, что на сегодняшний день главной задачей является обеспечение доступности продуктов.
"На наш взгляд, решением этого вопроса является адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения", – отметил он.
Ранее в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим в качестве одной из мер по борьбе с инфляцией. В министерстве считают, что такой шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства.
До этого Союз потребителей России выступил с инициативой ввести социальные продовольственные карточки для нуждающихся, которые получают жилищные субсидии.
Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты – СМИ
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