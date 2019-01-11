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11 января, 20:50

Цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции − Новак

экономика

11 января, 20:50

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Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В течение 2019 года розничные цены на бензин могут расти в пределах инфляции. Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.

"Рост цен в январе был связан с увеличением НДС", − цитирует главу Минэнерго ТАСС. Как подчеркнул министр, в 2019 году "они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше − будут зависеть от конъюнктуры".

Ранее ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России. По данным ведомства, рост стоимости топлива, который зафиксировали в некоторых регионах России с начала года, не превышает 1,7%. Это означает, что нефтяники соблюдают договоренности с правительством, пояснили в ФАС.

В прошлом году представители нефтяных компаний пообещали правительству заморозить оптовые цены на бензин и дизель с 1 ноября по 31 декабря 2018 года на уровне июня. Также, согласно договоренностям, с января по 31 марта 2019 года они будут удерживать рост цен на уровне прогнозируемой инфляции.

20 декабря 2018 года на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что власти не допустят скачков цен на бензин.

экономика

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