Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В начале торгов вторника, 10 ноября, рубль снижается к доллару и евро, корректируясь после ощутимого роста понедельника.

По данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 вырос на 24 копейки, составив 76,52 рубля. Курс евро подорожал на 31 копейку, до 90,51 рубля.

Нефть растет в цене на 0,1%. Сейчас ее стоимость составляет 42,46 доллара за баррель марки Brent.

Накануне в течение дня курс американской валюты опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Доллар падал на 1,44 рубля – до 75,97 рубля.

Также на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают компании Pfizer и BioNTech, увеличилась стоимость нефти. Цена январских фьючерсов на Brent повысилась на 10,11% и составила 43,44 доллара за баррель.

