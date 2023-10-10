Аналитик заявил, что продукты в РФ будут дорожать и терять качество

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Продукты в России будут и дорожать, и оставаться в прежней цене, при этом теряя качество. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.

"Есть еще такая уловка, когда в одной и той же упаковке, которую вам продают по прежней цене, содержится, допустим не килограмм, а 930 граммов", – отметил он.

По словам эксперта, люди должны видеть подорожание, поскольку оно является главным.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой НДС в 10%. Снижение налога коснется сосок, подгузников, пеленок, бутылочек для кормления, ванночек и горок для купания, детских автокресел и велосипедов, детской мебели, включая манежи и стулья для кормления.

Ранее сообщалось, что в РФ рассматривается возможность возобновления проверок компаний, которые специализируются на продаже алкогольных и табачных товаров. Уточнялось, что инициатива исходит от депутата ГД Султана Хамзаева. Он заявил, что некачественные табачные и алкогольные товары могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Новые правила онлайн-торговли могут появиться в России