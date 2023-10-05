В России вновь предложили сделать обязательным клеймо на стеклянных бутылках

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В Совете Федерации решили возродить идею 2021 года, чтобы избавиться от контрафактного алкоголя. Сенаторы предложили обязать изготовителей стеклянных бутылок ставить клеймо на свою продукцию. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на проект решения Совфеда по итогам слушаний бюджета на ближайшую трехлетку.

Сенаторы хотят не только закрепить обязательство маркировать стеклотару заводом-изготовителем, но и предусмотреть ответственность за отсутствие клейма. Предполагается, что это позволит легализовать цикл производства от создания бутылки до покупки товара потребителем. В этом случае покупателю будет ясно, что бутылка без клейма говорит о контрафакте, указывается в документе.

Также это упростит работу полицейских, ибо это поможет быстрее определить завод-изготовитель. По мнению Ассоциации производителей стеклянной тары, такие меры не приведут к удорожанию производства. Тем более что добросовестные предприятия уже сейчас добровольно маркируют свою продукцию. Планируется, что документ направят в правительство в скором времени.

Госдума еще в 2021 году пыталась принять подобный законопроект, который бы обязывал клеймить всю стеклотару на территории России. Однако он так и не прошел второе чтение. Предполагается, что его могут рассмотреть только в декабре 2023 года. Однако у инициативы имеются замечания со стороны правительства. Речь в первую очередь идет о нормах ЕАЭС, которые запрещают устанавливать дополнительные требования к стеклотаре.

Также в замечаниях к законопроекту говорится, что в нем не предусмотрено никаких ограничений на продажу и перепродажу стеклянной тары. А значит, говорится в заключении государственно-правового управления президента России, сам факт обнаружения стеклянной тары с клеймом у незаконного производителя алкоголя не будет служить доказательством производства заводом именно в целях передачи создателям контрафакта.

Законопроект также не ограничивает возможное использование бутылок, произведенных до вступления норм и ввезенных с территории государств ЕАЭС. В Минпромторге указывают, что подобный закон может поставить отечественных производителей стеклотары в неравное положение с иностранными производителями.

В Союзе производителей алкогольной продукции поясняют, что выявление на нелегальном производстве бутылки с обозначением завода-производителя не повлечет за собой санкций, а лишь послужит поводом для расследования.

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