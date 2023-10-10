Госдума понизила НДС на ряд детских товаров

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Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой НДС в 10%. Об этом сообщает РИА Новости.



Снижение налога на добавленную стоимость с 20 до 10% коснется:

сосок;

подгузников;

пеленок;

бутылочек для кормления;

ванночек и горок для купания;

детских автокресел и велосипедов;

детской мебели, включая манежи и стулья для кормления.

Снижение налога на ряд позиций положительно скажется на производителях детских товаров, говорится в пояснительной записке. Кроме того, это должно простимулировать спрос на продукцию и рост рынка товаров для детей, что поможет предприятиям ежегодно экономить около 4 миллиардов рублей, уточняется в документе.

Ожидается, что закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.



В апреле 2023 года в России также снизили НДС на кроватки для малышей. А сейчас льготной налоговой ставкой уже пользуются производители детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для творчества и образования.

Ранее сообщалось о повышении цен на продукты в сети ресторанов быстрого питания KFC и Rostic’s на 5%. В числе причин также назывался рост НДС. Также на 10% выросли цены на бургеры в сети ресторанов "Вкусно – и точка". Это произошло из-за повышения ставки НДС с 10 до 20%.

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