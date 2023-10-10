10 октября, 18:09Экономика
Госдума понизила НДС на ряд детских товаров
Фото: 123RF/steklo
Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются пониженной ставкой НДС в 10%. Об этом сообщает РИА Новости.
Снижение налога на добавленную стоимость с 20 до 10% коснется:
- сосок;
- подгузников;
- пеленок;
- бутылочек для кормления;
- ванночек и горок для купания;
- детских автокресел и велосипедов;
- детской мебели, включая манежи и стулья для кормления.
Снижение налога на ряд позиций положительно скажется на производителях детских товаров, говорится в пояснительной записке. Кроме того, это должно простимулировать спрос на продукцию и рост рынка товаров для детей, что поможет предприятиям ежегодно экономить около 4 миллиардов рублей, уточняется в документе.
Ожидается, что закон вступит в силу не раньше 1 января 2024 года.
В апреле 2023 года в России также снизили НДС на кроватки для малышей. А сейчас льготной налоговой ставкой уже пользуются производители детской одежды, обуви, колясок, матрасов и принадлежностей для творчества и образования.
Ранее сообщалось о повышении цен на продукты в сети ресторанов быстрого питания KFC и Rostic’s на 5%. В числе причин также назывался рост НДС. Также на 10% выросли цены на бургеры в сети ресторанов "Вкусно – и точка". Это произошло из-за повышения ставки НДС с 10 до 20%.
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