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Эксперт назвал альтернативу покупке бытовой техники для сохранения сбережений

Лучше повременить? Стоит ли россиянам скупать телефоны и бытовую технику
экономикаобществоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам не скупать бытовую технику и телефоны.

Ранее о приостановке продаж техники на территории России сообщила американская компания Apple. Таким же образом поступил и германский концерн Siemens. Кроме того, торговые операции с РФ прекратил японский производитель электроники Panasonic. Продажу также приостановил Dell и еще ряд зарубежных компаний.

Специалист считает, что растущий спрос на продукцию может спровоцировать еще большее увеличение цен. Поэтому Масленников рекомендует покупать товары, только если в них действительно есть необходимость.

"Чем больше мы будем необдуманно покупать, тем быстрее получим еще большую инфляцию. Сдерживание самих себя – это нормальное антиинфляционное саморегулирование. Граждане могут сами снижать темп роста цен, если они будут вести себя более рационально как потребитель", – объясняет экономист.

Я думаю, что сейчас бежать и покупать что-то необходимости нет. Если, конечно, это не безвыходная ситуация, когда произошла поломка. Тогда деваться некуда. А если хочется просто куда-то потратить деньги, то лучше повременить.
Никита Масленников
ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист

По мнению специалиста, гораздо выгоднее сегодня вложить деньги в банк.

"Вы можете разместить их под 20%. По крайней мере, в течение ближайших трех месяцев это позволит переиграть инфляцию. А дальше надо просто принимать уже другие решения, потому что ситуация будет меняться, надеюсь, в лучшую сторону", – заключил эксперт.

Ранее инициативу о национализации собственности иностранных компаний, ушедших из России, поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. С соответствующим предложением выступила партия "Единая Россия".

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