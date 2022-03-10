Поступления от торгового сбора в Москве в 2021 году составили 8,7 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Торговые предприятия столицы в 2021 году перечислили в бюджет города торговый сбор в размере 8,7 миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это на 20,1% больше, чем в 2020 году, и на 8,1% больше, чем в 2019 году. Число плательщиков торгового сбора в Москве в прошлом году составило 26,5 тысячи.

Заммэра отметил, что объем платежей по торговому сбору не только восстановился, но и вырос, в том числе за счет прекращения действия льгот для ряда категорий налогоплательщиков.

"Так, с 2021 года уплачивать торговый сбор стали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, осуществляющие торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи", – сказал он.

В 2020 году поступления торгового сбора в бюджет уменьшились из-за ограничений на работу объектов торговли в пандемию. Кроме того, действовала отсрочка по уплате сбора за первые два квартала. Она полагалась предпринимателям в рамках федеральной программы антикризисной поддержки бизнеса.

Несмотря на это, в I полугодии 2020 года снижение торгового сбора составило около 25%, а к концу года разрыв снизился до 10%.

Торговый сбор ввели в Москве с июля 2015 года. Это обязательный платеж для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере торговли. За 6,5 года торговый сбор принес городскому бюджету почти 50 миллиардов рублей.

"За 6,5 года торговый сбор принес городскому бюджету почти 50 миллиардов рублей. При этом для честного бизнеса он не создает дополнительной налоговой нагрузки: предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощенной системы налогообложения или налога на доходы физических лиц", – добавил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для стабилизации экономики в России принимаются системные, серьезные и продуманные меры. По его словам, нормализацией ситуации с поставками сырья для разных сфер производства и преодоления дефицитов занимается Оперштаб по противодействию санкциям, организованный при правительстве России.

В свою очередь, Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.