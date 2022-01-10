Ширинов покинул должность гендиректора Aurus

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Адиль Ширинов ушел с должности гендиректора компании Aurus по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Обязанности гендиректора выполняет Николай Ходосевич. Ранее он занимал пост исполнительного директора компании.
"Ширинов покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ПАО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд", – говорится в сообщении.
При этом в компании не исключили, что к руководству присоединится новый участник.
Ранее сообщалось, что Джек Дорси покинул пост генерального директора американской компании Twitter Inc. Совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом совета директоров. До текущего времени Агравал занимал должность технического директора компании.