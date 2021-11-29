Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter

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Джек Дорси покинул пост генерального директора американской компании Twitter Inc, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Twitter Inc сегодня объявил, что Джек Дорси решил уйти с поста генерального директора и совет директоров единогласно назначил Парага Агравала генеральным директором и членом совета директоров", – говорится в сообщении.

До текущего времени Агравал занимал должность технического директора компании.

Ранее Марк Цукерберг объявил новое название компании Facebook. Организация теперь называется Meta. При этом названия принадлежащих корпорации приложений – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhataApp – не изменятся.

