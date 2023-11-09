ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения закона о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за нарушения закона о рекламе. Если вина будет установлена, организации грозит штраф. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в рекламе кредита крупным шрифтом указывалась и озвучивалась информация о минимальной ставке 4,5%. Время и форма демонстрации поясняющих сносок с иными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме.

Помимо этого, в рекламе заявлялось, что Альфа-Банк является лучшим мобильным банком, далее следовала поясняющая сноска "по версии Markswebb". По мнению ФАС, она не могла рассматриваться в качестве объективного критерия сравнения рекламируемого продукта Альфа-Банка с продуктами других банков.

В сообщении напомнили, что, согласно закону о рекламе, если реклама займа или кредита содержит хотя бы одно условие, которое влияет на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.

Ранее ФАС обязала Почта Банк выплатить 500 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе. В данном случае условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

До этого служба возбудила несколько антимонопольных дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Территориальные органы службы зафиксировали признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

ФАС начала проверку выполнения новых требований по рекламе кредитов банков