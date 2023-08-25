ФАС изучит жалобы абонентов на введение платы за раздачу интернета с телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к изучению жалоб абонентов российских сотовых операторов на введение дополнительной платы за раздачу интернета с телефонов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали", – говорится в сообщении.

В службе пояснили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства в отношении операторов будут приняты соответствующие меры.

Сейчас дополнительную плату за раздачу интернета со смартфонов требуют внести операторы "Билайн", МТС, "МегаФон" и Tele2.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков видит решение проблемы в том, чтобы сделать бесплатной раздачу, например, одного гигабайта интернета в месяц, сообщает RT. По его словам, ФАС вряд ли сможет найти причины для возбуждения дела.

"Если мы говорим о том, что сейчас сотовые операторы активно работают над устранением безлимитных тарифных планов, потому что это очень дорого и невыгодно для операторов, то понятно, что и раздача интернета тоже невыгодна. По той причине, что с одного устройства можно всю семью подключить, соседей и так далее", – прокомментировал он.

Ранее в России занялись разработкой механизма обоснования телеком-операторами повышения тарифов на связь. В Минцифры РФ считают, что это позволит сохранить доступность тарифов для всех категорий граждан. Подобный механизм намерены проработать совместно с операторами.



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