В Госдуме предложили следить за расходами операторов связи в случае повышения тарифов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов предложил проконтролировать действия операторов связи с прибылью после повышения тарифов. Об этом депутат от партии ЛДПР сообщил Агентству "Москва".

Как он утверждает, если цена на тарифы связи увеличится, то прибыль операторов должна пойти на развитие сетей, а не на премии топ-менеджерам и руководству. Таким образом депутат отреагировал на инициативу о праве операторов связи на ежегодное повышение тарифов, которое даже может быть выше уровня инфляции.

"Опасения Минцифры понятны с точки зрения того, что курс национальной валюты ослаб, и уже те программы капитального ремонта оборудования, те программы замещения оборудования и строительства новых базовых станций уже в той экономике, которая сегодня есть, к сожалению, не смогут быть реализованы", – заявил Свинцов.

По словам депутата, лишь в 2025 году операторы смогут перейти на российские системы связи, однако они все равно будут состоять из зарубежных деталей.

Ранее сообщалось, что в России занялись разработкой механизма обоснования телеком-операторами повышения тарифов на связь, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он выступил за дифференцированный подход в данной сфере. По его мнению, он позволит сохранить доступность тарифов для всех категорий граждан.

Сотовые операторы сообщили, что хотят повышать тарифы ежегодно