В РФ начали готовить механизм обоснования телеком-операторами повышения тарифов на связь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России занялись разработкой механизма обоснования телеком-операторами повышения тарифов на связь, рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

Он выступил за дифференцированный подход в данной сфере. По его мнению, он позволит сохранить доступность тарифов для всех категорий граждан.

"Мы понимаем, что операторы должны инвестировать в модернизацию сетей, расходы увеличиваются, а с другой стороны, те категории граждан, которые не имеют возможности заплатить, должны иметь возможность использовать тариф", – объяснил Шадаев.

Он заверил, что такой механизм будет проработан совместно с операторами. Они смогут еще до повышения тарифов обосновывать такую потенциальную возможность, добавил министр. Кроме того, новый подход будет обеспечиваться за счет прозрачности – операторы будут демонстрировать свои расходы.

"Мы планируем, что в сентябре мы договоримся о таком формате. Мы – это Минцифры и ФАС", – резюмировал глава ведомста.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений, а не ограничиваться только использованием стандарта LTE. Он считает, что для этого "следует усиливать научные изыскания в этой сфере".

Позднее крупнейшие операторы связи в России сообщили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5%. Уточнялось, что полученные от повышения средства будут направлены на модернизацию сетей и обеспечение их работы.



Сотовые операторы сообщили, что хотят повышать тарифы ежегодно