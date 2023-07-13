МТС введет комиссию до 1% на пополнение счета телефона, домашнего интернета и ТВ

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МТС с 27 июля 2023 года будет взимать комиссию при пополнении лицевого счета телефона, домашнего интернета и ТВ. Ее размер составит не более 1%. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что новые условия пополнения лицевого счета действуют с 1 февраля 2023 года. В сообщении указывается, что ряд способов пополнения баланса приносит МТС дополнительные расходы, поэтому комиссия в 1% удерживается при оплате банковской картой в приложении "Мой МТС" и некоторых партнерских сервисах. При этом комиссия в 0,4% удерживается, если используется СБП при оплате через приложение или на сайте компании.

Компания подчеркнула, что комиссия не взимается, если лицевой счет пополняется через автоплатеж в банках, картой банка МТС в приложении и на сайте компании, через форму оплаты и в магазинах МТС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил РИА Новости, что это "абсолютно логичный шаг" со стороны компании, так как в настоящий момент операторы "борются за каждую копейку". Он объяснил, что комиссия распространяется на "ровно те же услуги, ровно те же расходы со стороны комиссии банка". По его словам, можно сменить карту или пополнять лицевой счет другим способом, чтобы избежать комиссии.

При этом операторы Tele2, "Билайн" и "МегаФон" сообщили агентству, что у них отсутствует подобная комиссия за оплату услуг связи.

Ранее крупнейшие операторы связи в РФ сообщили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5%. Полученные от этого средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их работы.

До этого сообщалось, что для абонентов МТС раздача интернета со своих устройств станет платной. Теперь при попытке раздать интернет с помощью режима модема у абонента будет включаться специальный пакет на 50 ГБ. Стоить он будет 49 рублей, а действовать – до конца суток.

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