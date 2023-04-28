МТС будет брать деньги с абонентов за раздачу интернета – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Абоненты МТС начнут платить за раздачу интернета со своих устройств, сообщает газета "Ведомости". По ее информации, некоторым уже пришли соответствующие уведомления.

Теперь при попытке раздать интернет с помощью режима модема у абонента будет включаться специальный пакет на 50 ГБ. Стоить он будет 49 рублей, а действовать – до конца суток. Если пользователь собирается раздавать интернет ежедневно, то в месяц ему придется доплатить оператору около 1,5 тысячи рублей сверх своего тарифа.

Отмечается, что нововведение касается клиентов с пакетами безлимитного интернета. Причем новые условия будут действовать и для "ряда архивных тарифов".

Ранее о запуске такой же функции заявил "Билайн", однако платная раздача трафика коснется только новых клиентов компании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявил, что по итогам текущего года стоимость тарифов российских операторов связи может вырасти в среднем на 12%.



ВТБ повысит стоимость уведомлений