Число выданных россиянам кредитных карт увеличилось на 7,8% в феврале

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В феврале 2023 года россияне получили 935 тысяч новых кредитных карт. По сравнению с прошлым месяцем число выданных кредиток увеличилось на 7,8%. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отметили, что по сравнению с тем же периодом прошлого года показатель сократился на 16,2%.

По словам специалистов, больше всего кредитных карт было выдано в Москве (69 тысячи), Московской области (51,1 тысячи), Краснодарском крае (34,9 тысячи), Санкт-Петербурге (34,6 тысячи) и в Республике Башкортостан (33,4 тысячи).

НБКИ сообщает, что по сравнению с январем количество новых карт выросло почти во всех регионах страны. Самая высокая динамика была замечена в Приморском (+12,2%), Красноярском (+11,2%) и Пермском (+10,8%) крае. В Москве выдача возросла на 7,8%, в Санкт-Петербурге – на 9,8%.

"После сезонного снижения выдачи кредитных карт в январе в феврале их число прогнозируемо несколько увеличилось", – объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, приведенные данные существенно меньше, чем показатели за февраль 2022 года. Волков подчеркнул, что в августе прошлого года количество выдачи новых кредитных карт снижалось.

"Такая динамика объясняется прежде всего тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства", – резюмировал он.

Ранее руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута посоветовал гражданам не покупать вещи, которые понравились в моменте. Он напомнил о существовании кредитов на онлайн-покупки, благодаря которым человек растягивает оплату на несколько месяцев, отправляя по 300 или 500 рублей. Мамута подчеркнул, что при таком подходе граждане сильно переплачивают.



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