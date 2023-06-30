Мобильные операторы заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5% – СМИ

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Крупнейшие операторы связи в России сообщили о необходимости ежегодно повышать тарифы на 5%. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант".

Полученные от повышения тарифов средства планируется направить на модернизацию сетей и обеспечение их работы.

Сейчас в России формально не регулируются тарифы на связь, но Федеральная антимонопольная служба в 2022 году выпустила рекомендации, согласно которым операторов призвали не увеличивать цены более чем на уровень накопленной за год инфляции.

Сообщается, что в Минцифры ознакомились с прогнозом о необходимости увеличения тарифов. Там отметили, что причины повышения тарифов понятны, но индексация возможна только при выполнении операторами ряда условий.

Так, в ведомстве подчеркнули необходимость гарантировать экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, и призвали сделать рост тарифов плавным и поэтапным. Кроме того, в Минцифры считают, что с операторами необходимо договориться о механизме, с помощью которого можно будет гарантировать исполнение ими обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал российских операторов мобильной связи активнее внедрять сети связи новых поколений, а не ограничиваться только использованием стандарта LTE. Он считает, что для этого "следует усиливать научные изыскания в этой сфере".

