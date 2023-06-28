МТС восстановила сотовую связь в регионах Поволжья

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Оператор МТС восстановил сотовую связь после проблем, которые были зафиксированы в нескольких регионах Поволжья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению", – отметили в компании.

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области сообщило, что сбой в работе оператора МТС произошел в связи с крупной аварией, произошедшей на магистрали. Проблемы в работе связи наблюдались в 12 регионах, в том числе и в Саратовской области.

"Причиной сбоя была крупная авария на магистрали. В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19:00 (18:00 по московскому времени. – Прим. ред.) связь восстанавливается", – передает слова министра цифрового развития и связи области Владимира Старкова телеграм-канал ведомства.

В данный момент все абоненты оператора продолжают получать услуги связи в полном объеме, резюмировали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе МТС заявляли о проблемах в ряде регионов Повольжья, у некоторых абонентов наблюдались неполадки, связанные со связью. В каких именно регионах произошел сбой, не уточнялось.

До этого произошел сбой в работе мобильного интернета у оператора "Билайн". Согласно данным сервиса детектора сбоев Downradar, 26 июня 53% заявивших о проблеме абонентов посетовали на работу мобильного интернета, 9% пожаловались на работу домашнего интернета. Больше всего неполадок заметили в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.

В компании подтвердили произошедший сбой, а позже причины сбоя были локализованы.



МТС сообщил о проблемах со связью в ряде регионов Поволжья в РФ