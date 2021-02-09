Литовский оператор сообщил об остановке транзита газа в Калининград

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Транзит газа из Литвы в Калининград временно остановлен по просьбе "Газпрома", сообщает литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid.

"Amber Grid в понедельник получил уведомление о том, что по запросу Газпрома транзит газа из Литвы в Калининград временно приостановлен. Газ поставляется в этот регион России транзитом через Литву из Белоруссии. Причины приостановки транзита не уточняются", – сообщается в релизе.

При этом оператор пояснил, что поставки газа в Литву из Белоруссии стабильны, а литовская ГТС работает в штатном режиме.

Договор о транзите газа в российскую область заключен до конца 2025 года по формуле "транспортируй или плати". Поэтому, как отметил Amber Grid, финансовых последствий для литовского оператора приостановка транзита иметь не будет.

До недавнего времени это был единственный маршрут поставок газа в Калининградскую область. Однако в 2019 году был введен в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде – судна "Маршал Василевский", но, согласно данным на 9 февраля, судно находится у берегов Африки.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пока невозможно ввести единый тариф на транзит газа между странами ЕАЭС, поскольку не достигнут необходимый для этого уровень интеграции. Президент подчеркнул, что для формирования единых тарифов необходимо создать единый рынок с единым бюджетом и единой налоговой системой. На данном уровне интеграции, по мнению российского лидера, цены на газ должны исходить из рыночной конъюнктуры.

Кроме того, президент РФ отметил и другие стороны сотрудничества, которые должны быть расширены в рамках проекта Стратегии развития ЕАЭС. В частности, речь шла о ряде областей гуманитарной и научно-технической сфер. Путин подчеркнул, что для реализации Стратегии необходима более плотная координация между членами ЕАЭС.