Путин рассказал о дальнейшем развитии ЕАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящий момент невозможно ввести единый тариф на транзит газа между странами ЕАЭС, поскольку в настоящее время не достигнут необходимый для этого уровень интеграции.

Об этом он заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Путин отметил, что для формирования единых тарифов необходимо создать единый рынок с единым бюджетом и единой налоговой системой. На данном уровне интеграции, по мнению российского лидера, цены на газ должны исходить из рыночной конъюнктуры.

Путин отметил, что предложенные Арменией и Белоруссией инициативы по тарифообразованию можно будет обсудить впоследствии на экспертном уровне. Он подчеркнул, что в таком случае можно вовсе исключить данный пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, чтобы уже сейчас его можно было одобрить.

"Обсуждение же подходов к ценообразованию на газ можно будет продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии", – сказал Путин.

Он напомнил, что тарификация транспортировки газа в настоящее время является единственным пунктом Стратегии, который еще не согласован среди стран ЕАЭС. Путин отметил, что Россия вместе с Казахстаном и Киргизией поддерживают идею обсуждения данного вопроса уже на переговорах по формированию общего рынка ЕврАзЭС.

"Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу", – отметил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что проект Стратегии был разработан с целью укрепления сотрудничества между странами ЕАЭС. Он подчеркнул, что документ "закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей". Путин сообщил, что для полноценной реализации Стратегии необходимо введение дополнительных производственных мощностей, которые обеспечат продовольственную безопасность союза.

Кроме того, Путин отметил и другие стороны сотрудничества, которые должны быть расширены в рамках проекта Стратегии. В частности, речь шла о ряде областей гуманитарной и научно-технической сфер. Путин подчеркнул, что для реализации Стратегии необходима более плотная координация между членами ЕАЭС. Отмечая важность данного документа, российский лидер сообщил, что он будет определять курс развития ЕАЭС на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Путин отметил, что перед странами союза стоят большие задачи, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса. Он заявил, что для России важно и дальше развивать ЕАЭС, и в связи с этим страна "будет в постоянном контакте со всеми коллегами и друзьями". В то же время Путин сообщил, что для союза также важно развивать связи с другими объединениями и странами, в частности, со странами СНГ, а также с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и Шанхайской организацией сотрудничества.

"Важно и далее проводить работу, направленную на укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества ЕАЭС с заинтересованными зарубежными партнерами", – отметил Путин.

В связи с дальнейшим углублением интеграции, сообщил российский лидер, растет ответственность и круг задач Евразийской экономической комиссии. Он также отметил, что к ее работе необходимо более активное подключение Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации.

"Эти региональные финансовые механизмы могут и должны оказывать содействие осуществлению крупных совместных интеграционных проектов", – заявил Путин.

Ранее стало известно, что Россия приостановила до 1 июля экспорт зерна за пределы стран ЕАЭС после выборки нетарифной квоты на поставки зерновых культур за рубеж.