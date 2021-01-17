Шредер назвал причину возвращения Крыма в Россию

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал причины присоединения Крыма к России, передает RT.

"Дискуссия пошла в другое русло (и прежде всего из-за Америки) о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России", – сказал Шредер. Он добавил, что раньше Россия более открыто вела себя в отношении НАТО.

По его мнению, Севастополь, который является одним из самых важных портов России, мог бы оказаться на территории альянса, если бы Украина вступила в НАТО.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, отметив их недоказанность.

В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, беспричинного задержания или запугивания зарубежных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и других организаций.

Как уточняется, суд признал частично приемлемой жалобу из-за вхождения полуострова в состав России и продолжит ее рассмотрение.

