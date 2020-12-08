Минфин прокомментировал проект ограничений для граждан на фондовом рынке

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В министерстве финансов РФ заявили, что с осторожностью подходят к дополнительным ограничениям для граждан, которые связаны с инвестициями на фондовом рынке. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
8 декабря глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предлагает минимум на полтора-два года ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых инструментов.
Замминистра отметил, что новый закон вводит ряд жестких ограничений на участников финансового рынка в части прихода новых граждан.
"Я осторожно подошел бы к идее ограничить дополнительный доступ граждан к возможности инвестировать на фондовом рынке. Закон, который был принят этим летом, шел очень тяжело", – цитирует Моисеева агентство "Прайм".
Ранее Банк России спрогнозировал снижение ВВП на 4–5% к концу года. Эксперты сообщали о сдерживающем влиянии на деловую активность из-за эпидемической ситуации. По мнению регулятора, во втором квартале 2020 года данное явление было выражено сильнее.
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