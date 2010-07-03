Эксперт опроверг возможность запрета крафтового пива в России

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Крафтовое пиво не исчезнет с прилавков российских магазинов после вступления в силу технического регламента ЕАЭС, считает пивовар Павел Ольшанский.

"Как запретить то, чего нет? Нет такого понятия, как крафтовое пивоварение, оно в законе не описано. Чтобы что-то причислить к контрафакту, это должно быть где-то описано на уровне понятия. У нас нет закона о малом пивоварении, у нас все пивоварение строится на законах 1985 года, когда о частном пивоварении еще никто и не думал", – цитирует RT Ольшанского.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстандарт сообщили, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. С 2021 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором "производство крафтового пива не предусмотрено". По новым нормам пиво должно будет содержать 80 процентов солода, менее 20 процентов несоложеного сырья и два процента сахаросодержащих продуктов.

Эксперты отмечают, что новый техрегламент лишь регулирует состав напитка, не влияя на процессы изготовления. Также специалисты считают, что если какой-либо сорт из крафтовой линейки не будет вписываться в категорию "пиво", то он будет отнесен к другой категории – "пиво специальное" или "пивные напитки".

СМИ со ссылкой на сведения платформы фискальных данных сообщали, что пиво является самым популярным алкогольным напитком в России. В пятерку наиболее популярных алкогольных напитков у россиян также вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинг также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики.

Все большей популярностью у россиян стало пользоваться безалкогольное пиво. Продажи этого напитка выросли примерно на 12 процентов. Еще пару лет назад безалкогольный сегмент в России занимал менее 1 процента рынка. Ситуацию изменила, как утверждают эксперты, мода на здоровый образ жизни. Что касается обычного пива, то его потребление уменьшилось почти на 8 процентов.

Ранее сообщалось, что в России возобновят производство кальвадоса – крепкого спиртного напитка на основе яблочного сидра. На прилавках напиток отечественного изготовления должен появиться в 2021 году.

