Производство кальвадоса возобновят в России

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В Ставропольском крае рассчитывают возобновить производство кальвадоса – крепкого спиртного напитка на основе яблочного сидра. На прилавках напиток отечественного изготовления должен появиться в 2021 году.

"В России его больше никто не производит. К весне следующего года закончим монтаж нового оборудования. Первый выпуск будет шестимесячный на закупочном сырье, а потом планируем высадить свои яблони и доводить его до более высокой выдержки ", – цитирует РИА Новости начальника производственной лаборатории винзавода "Прасковейское" Наталью Алимову.

Крепость кальвадоса составляет 40 градусов. Изготавливается на основе яблочного, значительно реже грушевого сидра. Каждый производитель имеет свой алгоритм и правила отбора яблок для сидра. Разнообразие сортов яблок в одном напитке позволяет воссоздать неповторимый и аутентичный вкус.

После дистилляции и перегонки напиток выдерживают в дубовых бочках в течение нескольких месяцев, в результате чего напиток получает характерные цвет и аромат.

Ранее были названы самые популярные алкогольные напитки в России. На вершине рейтинга оказалось пиво. Также в топ-5 вошли вино, водка, коньяк и сидр. Из безалкогольных напитков самой популярной стала вода. В рейтинге также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики. Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Всего проанализировали более 15 миллиардов кассовых чеков.

