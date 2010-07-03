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09:00

Алкоэнергетики могут вернуться в российские магазины

экономика

09:00

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Фото: depositphotos/Zoooom

В России могут снова разрешить производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется обсудить на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии, сообщает газета "Известия".

Запрет ввели с 1 января 2018 года. Исключением стали лишь напитки на экспорт. Необходимость ограничения объясняли тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок отрицательно сказывается на здоровье.

Члены ЕЭК же сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС. Речь идет о договоре от 2014 года. Согласно нему, продукция, соответствующая техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС. Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов, так что в их отношении не должно применяться национальное законодательство.

В Минфине РФ с этим не согласны. Нововведения не противоречат нормам ЕАЭС. В ведомстве также уточнили, что весной 2019 года вопрос торговли этими напитками обсуждался с участием всех государств – членов союза.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что российские ограничения правомерны. В Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более существенный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртным не подтвержден крупными исследованиями.

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