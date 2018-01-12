В Москве устроят рейды по магазинам, где продают запрещенные алкоэнергетики

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Активисты "Безопасной столицы" выйдут в спецрейд против продажи алкоэнергетиков. После вступления в силу закона, запрещающего оборот таких напитков, некоторые недобросовестные предприниматели принялись активно распродавать запасы, рассказала порталу Москва 24 председатель комиссии по безопасности Мосгордумы и куратор проекта Инна Святенко. По ее словам, уже поступают сигналы от жителей нескольких районов.

"Вступил в силу федеральный закон о запрете продажи алкоэнергетиков, но раздаются с территорий сигналы о том, что не все торговые точки поняли это. И некоторые предприниматели начали спешно избавляться от накопленного товара", – рассказала Святенко.

Она добавила, что рейд пройдет уже в ближайшее время. Добровольцы будут под видом покупателей заходить в магазины и пытаться приобрести запрещенный товар. Если им это удастся, они передадут информацию дальше − тогда в дело вступят правоохранительные органы.

Как получить лицензию на розничную продажу алкоголя онлайн



Активисты "Безопасной столицы" искали контрафактный алкоголь в магазинах перед Новым годом и во время рождественских каникул, а также проверяли соблюдение ограничений на продажу спиртного во время других государственных праздников. За прошлый год в этих и других рейдах только на юго-востоке Москвы они помогли выявить более 600 нарушений законодательства.

Отметим, что летом 2017 года за незаконную продажу алкоголя увеличили ответственность. В частности, вырос штраф для индивидуальных предпринимателей. Теперь за продажу слабоалкогольной продукции, такой как пиво, штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. От 100 тыс. до 200 тыс. рублей будут штрафовать за нелегальную продажу крепкого спиртного.

Согласно исследованию канадских ученых, употребление алкогольных энергетиков опасно, поскольку ведет к повышенной травмоопасности. Основное влияние здесь имеет "обманный" эффект коктейля: энергетик маскирует эффект от принятия алкоголя, в результате чего человек употребляет больше спиртного. Поэтому любители такого рода напитков чаще падают и попадают в ДТП, а также дерутся.



Сообщить о торговле некачественным или нелегальным алкоголем, а также о других нарушениях в сфере продажи спиртного можно полиции и Управлению Роспотребнадзора по Москве. Проверить, есть ли у магазина лицензия на продажу алкоголя, можно на портале открытых данных.