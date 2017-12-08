Активисты помогли выявить более 600 нарушений на юго-востоке столицы

8 декабря, 23:25
Фото: ТАСС/Артем Житенев
Общественные активисты помогли выявить более 600 нарушений в Юго-Западном округе столицы за 11 месяцев 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Председатели советов общественных пунктов охраны порядка Юго-Западного административного округа Москвы совместно с активистами общественного объединения "Безопасная столица" провели более 350 рейдов", – отметили в ведомстве. Там также уточнили, что было возбуждено 82 дела об административных правонарушениях, а более 300 – устранено при проверках.
Особое внимание уделяли несанкционированной торговле и распитию алкоголя. Также фиксировали выгул собак без поводков и намордников.
Ранее сообщалось, что волонтеры "Безопасной столицы" проверят качество жидкости для омывания стекол, которую продают с рук на улицах Москвы. Они проведут закупку в наиболее подозрительных торговых точках.
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