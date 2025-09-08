Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с 29 июля, следует из данных торгов.

В понедельник, 8 сентября, в 15:38 по московскому времени курс американской валюты поднялся на 77 копеек и составил 81,99 рубля. За несколько минут до этого доллар оценивался в 82,005 рубля.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что до конца 2025 года можно ожидать изменения курса доллара. Он отметил, что в ближайшее время рубль, вероятнее всего, будет слабеть, но достаточно плавно.

Главным фактором этого он назвал неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса. При этом эксперт напомнил, что в данном вопросе не менее важен геополитический фактор, который достаточно непредсказуем.

