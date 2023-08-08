Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному участку трубопровода "Дружба"

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Польские специалисты полностью восстановили поврежденный участок одной из веток трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию, сообщает ТАСС.

Теперь ответственные службы сосредоточены на очистке территории на месте утечки. Прокачка нефти возобновлена.

5 августа нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ вынуждены были отключить из-за утечки. Представители компании заверили, что вторая линия работает в штатном режиме. Инцидент не представляет угрозы для жизни людей. График поставок нефти не был нарушен в результате инцидента.

23 июня Евросоюз утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

Согласно документу, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, а также запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ. Кроме того, ограничения были введены против танкеров, которые перегружали российскую нефть с других судов.



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