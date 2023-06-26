В Европарламенте рассказали о поставках российской нефти в ЕС в условиях санкций

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Российская нефть сможет найти себе путь на рынок Евросоюза, несмотря на введенный 11-й пакет санкций ЕС. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участника делегации Европарламента по связям с РФ, представителя от Хорватии Ивана Вилибора Синчича.

По его словам, черный рынок адаптируется к новым изменениям, и торговля нефтью продолжится в портах Евросоюза. Синчич отметил, что на самой нефти не написано, кто ее добыл.

23 июня Евросоюз утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

Согласно документу, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, а также запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ. Кроме того, ограничения были введены против танкеров, которые перегружали российскую нефть с других судов.

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