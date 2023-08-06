Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ отключили из-за утечки

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Нитку нефтепровода "Дружба" в направлении ФРГ вынуждены были отключить из-за утечки. Соответствующая информация появилась в аккаунте Twitter польской компании PERN.

"В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити", – говорится в сообщении.

Представители компании заверили, что вторая линия работает в штатном режиме. Инцидент не представляет угрозы для жизни людей, подчеркнули в PERN. Специалисты намерены провести расследование и установить причины утечки.

"Остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в Германию, работают в стандартном режиме", – еще раз добавили в компании.

Также уточняется, что график поставок нефти не был нарушен в результате инцидента.

23 июня Евросоюз утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений.

Согласно документу, ЕС полностью запретил поставлять нефть по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу, а также запретил въезд на свою территорию прицепов и полуприцепов из РФ. Кроме того, ограничения были введены против танкеров, которые перегружали российскую нефть с других судов.



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