Минфин РФ не рассматривает изменения в порядке начисления страховых взносов

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Министерство финансов Российской Федерации прокомментировало сообщения об изменении системы начислениях страховых взносов, передает ТАСС.

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ сообщили, что правительство обсуждает повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд будут отчислять страховые взносы в объеме 22%.

Согласно действующему законодательству, подобный процент взимается с зарплат до 1,465 миллиона рублей в год. При превышении данной отметки в ПФР передается только 10%.