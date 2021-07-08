В ЕС назвали российский закон о винах скрытым эмбарго

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Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель озабочен законом, который определяет особенности производства и продажи вин в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Европейский союз крайне озабочен этим законом", – сказал дипломат.

Он назвал документ "скрытым продолжением продовольственного эмбарго", которое, по его словам, стоит россиянам 445 миллиардов рублей ежегодно.

2 июля в России были приняты поправки в федеральный закон о регулировании алкогольной продукции, согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".

В связи с этим производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию, однако позже с новым требованием все же согласился.

Между тем в Минсельхозе объяснили, что обновленный закон не запрещает зарубежным производителям использовать обозначение Champagne в наименовании своей продукции, однако при этом на контрэтикетке должно обязательно стоять обозначение "игристое вино".

