В ЕС назвали российский закон о винах скрытым эмбарго

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель озабочен законом, который определяет особенности производства и продажи вин в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Европейский союз крайне озабочен этим законом", – сказал дипломат.
Он назвал документ "скрытым продолжением продовольственного эмбарго", которое, по его словам, стоит россиянам 445 миллиардов рублей ежегодно.
2 июля в России были приняты поправки в федеральный закон о регулировании алкогольной продукции, согласно которым термин "шампанское" разрешается применять только к продукции российского производства. Остальные напитки данной категории должны носить маркировку "игристое вино".
В связи с этим производитель алкогольной продукции Moet Hennessy заявил о намерении прекратить поставки шампанского в Россию, однако позже с новым требованием все же согласился.
Между тем в Минсельхозе объяснили, что обновленный закон не запрещает зарубежным производителям использовать обозначение Champagne в наименовании своей продукции, однако при этом на контрэтикетке должно обязательно стоять обозначение "игристое вино".
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