Россия направила тест-системы на коронавирус в Австрию и Египет

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Россия поставила пилотные партии тест-систем, способных выявлять коронавирус, в Австрию и Египет. Об этом сообщает ТАСС.

"Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном", – рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам руководителя ведомства, Россия готова предоставлять торговым партнерам не только тест-системы. Так, в Туркмению будут направлены партии защитных костюмов, а в страны Персидского залива – антисептиков и дезинфектантов.

Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" приступили к экспорту препарата для лечения коронавируса "Авифавир". Пока лекарство доставляют только в Белоруссию.

