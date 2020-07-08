Россия направила тест-системы на коронавирус в Австрию и Египет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия поставила пилотные партии тест-систем, способных выявлять коронавирус, в Австрию и Египет. Об этом сообщает ТАСС.
"Пилотные партии тест-систем поставлены в Австрию и Египет, идет работа с Болгарией, Сербией и Пакистаном", – рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам руководителя ведомства, Россия готова предоставлять торговым партнерам не только тест-системы. Так, в Туркмению будут направлены партии защитных костюмов, а в страны Персидского залива – антисептиков и дезинфектантов.
Ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" приступили к экспорту препарата для лечения коронавируса "Авифавир". Пока лекарство доставляют только в Белоруссию.
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