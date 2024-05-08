Аналитик Трифонов: курс доллара составит 91 рубль на следующей неделе

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Курс доллара составит от 91 до 93 рублей, а евро будет стоить 98–100 рублей на следующей неделе. Об этом заявил аналитик Анатолий Трифонов, передает "Газета.ру".

"У нас есть сдержанный оптимизм относительно следующей недели. На этой неделе будут объявлены валютные интервенции Минфина в мае – мы ожидаем, что на фоне снижения мировых цен на нефть Минфин сократит покупки валюты для резервного фонда", – подчеркнул эксперт.

Как объяснил эксперт, благодаря таким действиям рубль сможет закрепиться.

7 мая американская валюта составила 91,36 рубля, а юань достиг 12,65 рубля. Курс евро упал на 80 копеек, до 97,64 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин прогнозировал, что после окончания апрельского налогового периода в России курс доллара поднимется до 95 рублей, а евро – до 101 рубля. Специалист обратил внимание, что все больше российских компаний продают иностранную валюту для уплаты налогов.

По мнению экспертов, одной из причин резкого роста доллара стала инфляция в США, которая оказалась выше ожидаемой. Еще одним фактором ослабления рубля специалисты назвали цены на нефть, которые выросли из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

