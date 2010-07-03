Шашлык за год подорожал для россиян на 16%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

За год шашлычный набор подорожал на 16%, сообщает РИА Новости. Чтобы приготовить его в эти майские праздники, россиянам придется потратить минимум 970 рублей. Таковы результаты исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

В минимальный шашлычный набор входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг. В среднем порция шашлыка сейчас обходится в 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. При этом традиционное майское угощение в этом году пользовалось большим спросом: число покупок по сравнению с прошлым годом выросло на 6%.

Мангалы в среднем стоят 420 рублей, это на 19% выше, чем годом ранее. Шампуры подорожали на 9%, их можно купить за 145 рублей, средства для розжига – на 35%, до 85 рублей.

По затратам на шашлыки и принадлежности лидируют Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, а также Татарстан. Чаще всего россияне покупали шашлыки из свинины.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила, что, отмечая праздники, лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять спиртным. По словам диетолога, если в течение 10 дней есть много белка, то в результате такой нагрузки на организм могут обостриться хронические заболевания и даже появиться новые, о наличии которых люди не догадываются.

Чтобы не допустить переедания, специалисты рекомендуют включить в рацион овощи и ягоды. Запивать шашлык лучше всего водой. Использование при этом сладких напитков только увеличивает калорийность блюд.