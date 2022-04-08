Японская Komatsu заявила о приостановке производства на заводе в России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Японский производитель строительной техники Komatsu объявил о приостановке производства на своем заводе в РФ в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"Komatsu в настоящее время приостановила поставки (в Россию. – Прим. ред.) и производство на своем предприятии в РФ", – говорится в сообщении.

Также компания намерена оказать Украине финансовую помощь в размере 1 миллиона евро.

5 марта Komatsu приняла решение о приостановке поставок в Россию в связи с нарушением цепочки и неясности текущей обстановки на рынке. В Komatsu выразили надежду, что конфликт на Украине найдет мирное разрешение в самое ближайшее время.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

