Компания Komatsu приостановила поставки своей продукции в РФ

Фото: depositphotos/huettenhoelscher

Японский производитель строительной техники Komatsu объявил о приостановке поставок в Россию. Об этом сообщает RT.

В компании пояснили, что были вынуждены принять это решение из-за нарушения цепочки поставок и неясности текущей обстановки на рынке.

В Komatsu выразили надежду, что конфликт на Украине найдет мирное разрешение в самое ближайшее время.

Ранее компания Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. В компании указали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.