Минфин РФ занялся подготовкой предложений по налоговой системе на ближайшие годы

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Министерство финансов России вместе с представителями бизнеса начали думать над предложениями по развитию налоговой системы на ближайшие годы. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

"Договорились, что мы сейчас готовим предложения с бизнесом, обсудим, весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Общественная палата России предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Уточняется, что это необходимо для систематизации сборов и ограничения их роста. В проекте российского бюджета на 2024–2026 года учитывается рост размера неналоговых платежей.

До этого заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не будет повторно вводить налог на сверхприбыль в следующем году. Он объяснил, что в настоящее время перед ведомством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета.



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