Доллар утром вырос до 93,1 рубля

Фото: 123RF/alfexe

Курс рубля в начале торгов на Мосбирже снижается к доллару, юаню и евро.

По состоянию на 7:03 по московскому времени американская валюта выросла на 28 копеек, до 93,10 рубля, юань увеличился на 3 копейки, до 12,98 рубля. Евро подорожал на 3 копейки, до 100,18 рубля.

Экономист Никита Масленников считает, что сдерживающие факторы не дадут доллару подняться до 100 рублей в декабре. По его мнению, резкого падения курса не произойдет в том числе за счет возможного повышения ключевой ставки.

Еще один момент, который положительно скажется на рубле, – завершение года налоговыми платежами. Экспортеры начнут активную продажу валютной выручки. Это не позволит существенно ослабнуть рублю.

До этого экономист Александр Разуваев спрогнозировал, что к выборам президента России в 2024 году курс снизится до 80 рублей за доллар. По его словам, переживать из-за колебаний стоимости валют не стоит.

Утром 6 декабря в ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 93 рубля впервые с 3 ноября 2023 года. Однако затем он вновь откатывался ниже этой отметки.



Курс рубля на Московской бирже стал снижаться к 6 декабря