Мировой долг достиг рекордного показателя в 188 триллионов долларов

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Фото: ТАСС/Liu Jie/Xinhua via ZUMA Wire

Объем мирового долга достиг рекордного значения в 188 триллионов долларов (230% мирового ВВП). Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на открытии XX ежегодной конференции имени Жака Полака в Вашингтоне.

"Мировой долг – государственный и частный – достиг рекордного максимума в 188 триллионов долларов, что составляет около 230% общемирового производства. Основным фактором его увеличения стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности", – сказала Георгиева, передает ТАСС.

Показатель госдолга в странах с развитой экономикой сейчас находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны, подчеркнула глава МВФ. Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х. В странах с низким уровнем дохода за последние 5 лет резко возросла задолженность.

Такой высокий показатель создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности. Георгиева напомнила, что рост мирового долга связан по большей части с финансовым кризисом 2008 года, когда частному сектору оказывалась масштабная государственная поддержка. По ее словам, прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила 1,6 триллиона долларов.

В странах с низким уровнем дохода сегодня значительная часть средств уходит на обслуживание долга вместо здравоохранения, образования, инфраструктуры и других сфер жизни. 43% стран с низким уровнем дохода сейчас подвержены риску попасть в критическую ситуацию.

Георгиева добавила, что развивающимся странам нужно поддерживать приемлемый уровень задолженности, уделяя больше внимания инвестиционным проектам с высокими показателями доходности.

