Росрыболовство прокомментировало введение Норвегией санкций в отношении судов РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/snapshot

В Росрыболовстве рассчитывают, что Норвегия снимет санкции в отношении российских рыбопромысловых судов. Об этом заявил руководитель ведомства Илья Шестаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы договорились, что мы через месяц соберемся, и будем все-таки надеяться, что здравый смысл восторжествует, и они отменят санкции или выработают какой-то механизм для того, чтобы не дискриминировать наши две компании", – приводит слова Шестакова ТАСС.

В июле норвежская сторона безосновательно ограничила промысел в своей исключительной экономической зоне для двух компаний из России. В ответ на это Росрыболовство указало, что решения Осло нарушают действующие соглашения о совместном управлении запасами водных биоресурсов.

Как отмечал Шестаков, российская сторона закроет исключительную экономическую зону для норвежских судов, если ничего не изменится в течение месяца. РФ также будет осуществлять распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей исходя из собственных интересов.