Цена бензина в России в 2022 году будет стабильной – ФАС

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Федеральная антимонопольная служба ожидает, что динамика стоимости бензина в РФ по итогам 2022 года будет находиться в пределах или ниже инфляции даже с учетом корректировки топливного демпфера с сентября. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ФАС Виталий Королев.

"Если будет предложено перенести корректировку демпфера на 2023 год, мы будем против, так как это ухудшит ситуацию на рынке и мы снова будем ловить риски роста цены", – добавил Королев.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

